"Quel cane sul balcone guaisce giorno e notte": residenti esasperati

Intervento congiunto, all'ora di pranzo di sabato 12 agosto, di vigili del fuoco, polizia locale e volontari dell'Enpa che hanno portato via un cane che da diversi giorni era stato segnalato sul balcone di un appartamento a un piano di un palazzo di via Montanaro, angolo via Spontini, a Torino. Secondo i residenti, l'animale guaiva tutto il giorno e la notte e si trovava in condizioni di trascuratezza.

Sull'accaduto verranno eseguite verifiche e accertamenti, mentre il cane, un esemplare di circa due anni, è stato preso in custodia dall'Enpa, l'ente nazionale protezione animali. Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia in circoscrizione 6 a Torino, si augura che, se quello che i cittadini hanno riferito dovesse essere confermato dalle analisi delle autorità, "si possa procedere con severe sanzioni nei confronti dei padroni dell'animale".

