Cane viene lasciato in auto con i finestrini chiusi: morto per ipertermia

Non ce l'ha fatta. Un cane di razza Rottweiler è morto a Finale Ligure, nel Savonese, dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole dai proprietari. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che vedendo il cane boccheggiare, con i finestrini chiusi e le temperature roventi di questi giorni, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri forestali di Calice Ligure e Zuccarello. Il cane è stato liberato affidato alle cure di un veterinario, ma ormai era troppo tardi. La morte è avvenuta per ipertermia. Non è chiaro quanto tempo l'animale sia rimasto sotto il sole cocente, resta il fatto che ora i proprietari rischiano delle conseguenze. I carabinieri stanno infatti effettuando tutti gli approfondimenti del caso per ricostruire la vicenda ed accertare eventuali responsabilità, in relazione a quanto dispone il codice penale in materia di maltrattamento degli animali.