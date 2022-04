Il compagno la picchia a sangue, il cane interviene e le salva la vita

Si è presentata in pronto soccorso con i vestiti pieni di sangue, lo zigomo tumefatto e con diversi tagli al mento e sul collo. Come riportato dal Resto del Carlino, una donna di 30 anni si è presentata al Pronto soccorso di Rimini in queste condizioni dopo essere stata picchiata dal compagno coetaneo di nazionalità tunisina. Alla polizia la donna ha raccontato di aver subìto ripetuti episodi di violenza. Domenica scorsa, dopo l'ennesimo litigio, l'uomo ha buttato a terra la donna, colpendola con un calcio in faccia, infierendo su di lei e ferendola al volto e a una tempia con un taglierino. Per fortuna della donna, il cane è intervenuto e l'ha salvata: di razza Amstaff, il cane si è scagliato contro l'uomo, mordendolo fino a metterlo in fuga. La Polizia ha successivamente bloccato l'uomo nel parcheggio della stazione di Rimini.

L’uomo oggi comparirà davanti al giudice del tribunale di Rimini per la convalida del fermo, dopo che il sostituto procuratore aveva richiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Secondo la testimonianza della ragazza le violenze del compagno sono iniziate lo scorso dicembre, e sarebbero state accentuate dall'uso di crack. Almeno due o tre volte la 30enne ha riferito di essere stata picchiata, e in un caso si era anche presentata al pronto soccorso con il naso fratturato.