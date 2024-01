Cane muore folgorato e salva la vita al proprietario: cos'è successo

La storia arriva dalla Sardegna sta avendo ampia eco sui social network. Una cane che muore e con il suo "sacrificio" salva il padrone. Il suo nome era Dollaro ed era un segugio francese, un cane da caccia. Il dramma si è consumato nel weekend durante una battuta di caccia grossa nelle campagne di Aggius, in Gallura.

L'animale è stato ucciso da una scarica elettrica in prossimità di una linea di bassa tensione. Di fatto ha salvato la vita al proprietario e agli altri cacciatori del gruppo. I segugi, secondo quanto riporta l'Unione Sarda, all'improvviso hanno dato provvidenziali segnali di nervosismo, proprio vicino a un cavo che era caduto sul terreno dalla linea e che nessuno aveva notato.

"I cani hanno guaito e anche Dollaro ha lanciato dei segnali, io mi sono accorto del cavo appena in tempo e ho iniziato a urlare per avvertire tutti. Purtroppo il mio segugio è stato folgorato. Sono ancora sconvolto. Amo gli animali e mi hanno salvato", dice il veterinario proprietario di Dollaro. Sono in corso indagini per capire cosa avesse provocato il distacco del cavo. Il bilancio sarebbe potuto essere molto più grave. Indaga il corpo forestale su incarico della Procura.