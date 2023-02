Cane seviziato e lasciato appeso nel vuoto

La polizia municipale di Bellaria, provincia di Rimini, ha eseguito il sequestro preventivo d'urgenza di un cucciolo di cane di razza maltese e allo stesso tempo indagato la coppia di proprietari con l'accusa di maltrattamento di animali in concorso. A denunciare marito e moglie è stata una vicina di casa che, impietosita dalle vessazioni imposte alla povera bestiola, ha filmato tutto con il proprio smartphone per poi denunciare i proprietari alla Municipale. Nei video si vedrebbe l'uomo, un 46enne di origini albanesi, alzare le mani sul maltese colpendolo più volte. In altre occasioni il cagnolino sarebbe stato preso per le orecchie e lasciato penzolare nel vuoto oltre alla ringhiera del terrazzo dell'abitazione della coppia. Nella denuncia, inoltre, la vicina ha raccontato di aver visto anche in passato maltrattamenti analoghi.

Gli indagati, difesi dall'avvocato Sonia Giulianelli, hanno sempre respinto con forza le accuse che gli vengono mosse. Il 46enne, in particolare, avrebbe ammesso di aver sgridato la bestiola ma solo per educarla e fargli capire che non doveva mangiare le feci del figlio della coppia. Dovrà essere adesso il gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, decidere sulle sorti del maltese con la convalida del sequestro e un eventuale affidamento. Gli indagati, dal canto loro, continuano a sostenere di essere legatissimi all'animale e che l'intera vicenda sia il frutto di un equivoco che intendono chiarire il prima possibile.