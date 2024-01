Cane trascinato con un cappio al collo da un'auto in corsa: salvato dai carabinieri

Ancora un vergognoso episodio di ingiustificata violenza nei confronti degli animali. Vittima della brutalità di quello che dovrebbe essere il suo "migliore amico" è un cane, che è stato trascinato da un'automobile mediante una corda legata alla portiera del mezzo e usata a mo' di cappio al collo. Il fatto si sarebbe verificato a Tornareccio, in provincia di Chieti. A salvare l'animale a quattro zampe sono stati i carabinieri della stazione forestale di Villa Santa Maria.

Il Veterinario reperibile della ASL competente, arrivato pressoché nell'immediatezza, ha potuto verificare la regolare iscrizione all’anagrafe del cane, una femmina di razza "da ferma", generalmente utilizzata per l'attività venatoria, un discreto stato nutrizionale dello stesso, un'evidente caudotomia e lievi escoriazioni a una zampa. Oltre alle ferite alla zampa, il cane aveva anche la coda tagliata in contrasto con le previsioni di legge.

Il proprietario del cane, che era alla guida della vettura, è stato denunciato per maltrattamenti nei confronti degli animali. Il padrone è stato deferito all'autorità giudiziaria: per il reato contestato rischia da 3 a 18 mesi di reclusione o una multa da 5 mila a 30 mila euro.

Il Gruppo forestale Chieti ricorda che "ai sensi della legge n. 201/2010, sugli animali di affezione sono vietati tutti gli interventi chirurgici che non abbiano scopo terapeutico bensì solo quello di modificarne l’aspetto: tra questi, il taglio della coda (caudotomia), delle orecchie (conchectomia), la recisione delle corde vocali e altro sono alcune delle operazioni vietate, in quanto rappresentano alterazioni che gravano pesantemente sul benessere dell’animale e ne inficiano anche funzioni fisiche e comportamentali importanti".

L'associazione "Lndc animal protection" sporge denuncia per maltrattamento, nella speranza che questo comportamento non venga reiterato; allo stesso tempo, ricorda che il taglio della coda (caudotomia) e delle orecchie (conchectomia) sono pratiche consentite soltanto per comprovati motivi di salute, mentre sono vietate in tutti gli altri casi. "Purtroppo la caudotomia viene spesso praticata sui cani da caccia con la scusa che potrebbero impigliarsi in rovi e cespugli. La cosa grave - evidenzia la presidente Rosati - è che ci sono ancora troppi veterinari compiacenti che offrono queste prestazioni in contrasto con la legge e con la deontologia professionale, mutilando i cani per meri motivi estetici o 'funzionali".