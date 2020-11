Il molosso Amstaff che ha sbranato un altro cane al parco

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Cesano Boscone (Milano) per accertare come sono andate le cose

"È stato terribile quello che a cui abbiamo assistito, il cane correva per tutta l'area con il cagnolino in bocca, sono ancora sotto choc", ha scritto una testimone. Un molosso Amstaff che azzanna un cagnolino di piccola taglia e lo sbrana davanti agli occhi del padrone: è successo sotto gli occhi di chi frequenta l'area cani nel parco Aldo Moro a Cesano Boscone, in provincia di Milano.

Il cane che morde e uccide un altro cane a Cesano Boscone

È successo durante il weekend ma la notizia non smette di far parlare i cittadini del comune milanese. Sui gruppi sui social c'è chi ha descritto la scena come terribile, anche se sull'esatta dinamica dei fatti non c'è del tutto chiarezza. Qualcuno scrive che nell'area cani ci fosse per primo il cane più piccolo e che il padrone del molosso Amstaff (altrimenti detto American staffordshire terrier o pitbull) avrebbe introdotto il suo cane senza badare all'appello degli altri proprietari degli animali presenti. Ma c'è chi sostiene che sia successo l'esatto opposto.

Molti altri invece commentano il fatto accusando il proprietario del molosso di non aver saputo gestire il suo cane. Di certo c'è che per il povero cagnolino azzannato non c'è stato nulla fare e che sul posto è intervenuta la polizia locale.