Orrore in un campo abbandonato: cane ucciso a colpi di arma da fuoco

È successo nelle campagne di Ercolano, in provincia di Napoli. A trovare il corpo senza vita dell'animale sono stati alcuni abitanti della zona, che si sono subito rivolti ai carabinieri

Un cane randagio ucciso a colpi di arma da fuoco: è successo nella serata di ieri, martedì 27 luglio, nelle campagne di Ercolano, in provincia di Napoli.

Intorno alle 21.30 i Carabinieri della tenenza di Ercolano sono intervenuti a via della Barcaiola dove, in un terreno incolto, due residenti del posto, attivi nel volontariato, avevano trovato il corpo senza vita del cane, del quale si prendevano cura.

Sul posto sono intervenuti anche i medici veterinari della Asl Napoli 3 Sud di Portici per l'autopsia.

Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo e risalire ai responsabili.