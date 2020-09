Vigone: lega un cane a un albero e gli spara

Un cane maschio e di grossa taglia, è stato ucciso a Vigone, in via S. Maria in una zona lungo il Pellice, con uno o più colpi di fucile sparati da breve distanza. Il fatto sarebbe avvenuto sabato scorso verso le ore 15, secondo quanto scrive l'Eco del Chisone. A fianco dell'animale ucciso, prima legato ad un albero per immobilizzarlo, è stato trovato a terra un bossolo.

Subito sono intervenuti i carabinieri forestali di Pinerolo e i veterinari dell'ambulatorio veterinario Asl To3 di Vigone per i rilievi del caso. La carcassa del cane è stata portata all'Istituto zooprofilattico di Torino, dove sarà effettuata l'autopsia, mentre il bossolo sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. «A segnalarci l'accaduto è stata una signora che stava portando il suo cane a passeggio in quell'area e che è stata messa in allarme dall'abbaiare del suo animale. Lei stessa lunedì mattina ha telefonato al comando provinciale delle Gacche Verdi di Cercenasco per segnalarci l'accaduto e il luogo dove è avvenuto il fatto» racconta il responsabile regionale delle Giacche Verdi. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Adesso sono in corso le indagini di polizia giudiziaria per individuare il responsabile del gesto. Nella zona sono presenti le telecamere.