Cane trovato morto in strada: forse ucciso a sassate

A Palermo un cane di quartiere è stato trovato morto in una pozza di sangue in via Stazzone, nella zona della Guadagna. Acccanto al corpo è stata rinvenuta anche una grossa pietra con cui l'animale è stato probabilmente ucciso. L'autore di questo atto barbaro è per ora senza nome. Una violenza cieca e senza un perché.

Cane ucciso a Palermo: cosa sappiamo

A raccontare la vicenda è la collega Federica Virga su PalermoToday. La cagnetta uccisa si chiamava Stella, aveva 7 anni ed era stata praticamente adottata dagli abitanti della zona. "Era la randagia del quartiere, un 'canuzzo' adorabile" racconta a PalermoToday Ilenia Rimi, volontaria animalista. "Era benvoluta da tutti, l'autore di questo vile gesto deve pagare. Quella pietra piena di sangue accanto alla carcassa di Stella non ci fa sperare nulla di buono".

L'episodio si sarebbe verificato tra le 7 e le 8.15 di lunedì mattina, 19 settembre. I residenti sono stati ascoltati dalla polizia, immediatamente accorsa sul posto. Le telecamere di videosorveglianza della zona sono state sequestrate e potrebbero portare all'identificazione dell'autore (o degli autori) del vile gesto.

Adesso alla Guadagna lanciano un appello. "Chi sa parli - spiegano - e si faccia vivo anche in forma anonima. Solo attraverso le segnalazioni di chi ha visto cosa è accaduto a Stella, potremo darle giustizia. Crediamo nel senso civico della brava gente. Stentiamo a credere che esistano persone capaci di assassinare in modo così efferato un animale che non ha alcuna colpa".