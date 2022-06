Un canguro è stato trovato morto in strada... in Valdarno

Un canguro è stato trovato morto questa mattina nel comune di Laterina Pergine Valdarno. La carcassa si trovava lungo la strada, probabilmente l'animale esotico è stato colpito da una vettura nel corso della nottata. La sagoma a terra è stata notata all'alba lungo la provinciale 18, nei pressi della località La Trove. Non erano ancora le 7 quando una residente della frazione ha avvertito la sindaca di Laterina Pergine Valdarno Simona Neri dell'accaduto.

"E' stata una ragazza della zona a telefonarmi, erano le 6,50 circa - spiega Neri -. Mi ha raccontato di aver trovato questa grossa carcassa a bordo strada, probabilmente il canguro era stato investito da un'automobile. A quel punto sono stati allertati i carabinieri forestali e gli operatori della Asl Toscana Sud Est".

Da dove viene il canguro?

Sono anni che si susseguono avvistamenti di un canguro nel territorio provinciale aretino. Risale all'agosto 2020 questo video che in cui si nota l'animale saltellare nei pressi dell'invaso del Calcione in Valdichiana.

Da allora le segnalazioni si sono moltiplicate, toccando il Senese e arrivando fino al Valdarno. "Nei giorni scorsi ha saputo che un canguro era stato notato nel comune di Bucine", continua Simona Neri.

Due anni fa, dopo le prime segnalazioni di una animale di questa specie in libertà, era scattato anche un avvertimento da parte dei carabinieri forestali: "Non tentate di avvicinarlo, può essere pericoloso". Il marsupiale può infatti reagire con calci se si sente minacciato. È originario dell'Oceania, in Italia ne è vietato il possesso.

Simona Neri: "Quanta irresponsabilità"

Ed ecco il post facebook con cui Simona Neri ha commentato l'accaduto. "Questa mattina presto sono stata avvisata da una mia concittadina che lungo la provinciale della Trove si trovava la carcassa di un canguro, probabilmente investito da un'auto durante la notte, ed è stato chiesto l'intervento del Comune per ritirarne il corpo. Da tempo circolavano segnalazioni della presenza di questo particolare animale, ma non nel nostro Comune, credo che sia arrivato qui dopo lunghe peregrinazioni. Sono rimasta scioccata e lo sono tuttora, dispiaciuta ed amareggiata: non è la prima volta che animali esotici o pericolosi vengono adottati e detenuti irresponsabilmente come giocattoli all'interno delle abitazioni private, magari acquistati ricorrendo al mercato nero. Questa creatura si è trovata a vivere in un ambiente morfologicamente e climaticamente estraneo, totalmente isolata, senza un branco di riferimento, senza misure protettive adeguate per la sua detenzione in cattività: quello di stanotte, purtroppo, è stato un epilogo tragico ma fin troppo scontato. Mi dispiace moltissimo".