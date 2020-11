Picchia selvaggiamente i suoi cani in strada: “Sono resistenti, un paio di schiaffi non fanno male”

Denunciata una donna, che ha inveito contro gli agenti intervenuti per fermarla e salvare gli animali, un meticcio e un pitbull

Ha picchiato selvaggiamente i suoi cani in mezzo alla strada, quando è stata fermata ha detto agli agenti che gli animali di quella razza non accuserebbero nessun dolore perché molto resistenti e che “un paio di schiaffi non gli fanno male”.

È successo a Roma, dove gli agenti del commissariato Trastevere impegnati in un controllo di servizio sul territorio sono intervenuti salvando i due cani, un meticcio e un pitbull, picchiati da una donna di 30 anni che è stata poi denunciata.

Quando gli agenti l’hanno fermata lungo viale Trastevere e sottoposta a controllo, la donna ha iniziato a inveire contro di loro: “Sbirri di me**a, teste di ca**o, non capite un ca**o di animali, che ca**o parlate a fare? Siete solo poliziotti infami”.