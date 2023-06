Branco di cani randagi a spasso per le corsie dell'ospedale

Un gruppo di cani randagi che, come se niente fosse, si aggira per le corsie dell'ospedale. Succede in Calabria, nell'ospedale di Lamezia Terme, balzato nelle ultime ore al centro delle polemiche per un filmato condiviso sui social, che mostra il branco mentre circola senza alcun problema tra barelle e dispositivi medici. Una vicenda denunciata attraverso una nota dal generale Antonio Battistini, commissario straordinario all'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro: "Il video che da qualche ora sta circolando in rete, nel quale si vedono due cani randagi entrare da una scala all’interno di un reparto vuoto dell’ospedale di Lamezia Terme, mi ha lasciato senza parole. Ovviamente – aggiunge - i due animali sono stati immediatamente allontanati dal presidio ospedaliero, grazie all’intervento della guardiania e del servizio veterinario aziendale, ed io stesso mi sono recato subito presso la struttura per accertarmi personalmente delle responsabilità di quanto accaduto e verificare le possibili dinamiche di una vicenda inaccettabile e surreale. Da primissimi riscontri sembra che i due cani siano entrati da una porta lasciata aperta dal personale che si avvicendava per i turni di notte. Una disattenzione inaccettabile, che non doveva verificarsi”.

"Ma l’evidenza che mi è stata rappresentata con maggiore forza - sottolinea il Commissario - è il problema che nell’area verde dell’ospedale, molto vasta, risiede da anni una colonia di randagi, che il Comune di Lamezia Terme - nonostante innumerevoli segnalazioni - non ha mai inteso rimuovere, probabilmente per mancanza di luoghi nei quali collocare i cani. Durante il giro di controllo li abbiamo sentiti abbaiare nell’area retrostante i parcheggi ubicati dietro la struttura principale. Il governo regionale sta facendo i salti mortali per tentare di rimettere in piedi il sistema sanitario della Calabria, e siamo consapevoli delle enormi difficoltà contro le quali dobbiamo quotidianamente scontrarci. Ma se i Comuni non ci danno una mano, anche in cose basilari come ad esempio la raccolta dei rifiuti o il controllo di colonie di cani randagi, diventa tutto davvero troppo complicato".

Battistini ha confermato di aver chiesto un rapido intervento all'amministrazione locale: "Ho contattato immediatamente il sindaco di Lamezia Terme e rinnovato la richiesta di intervento, oggi lo incontrerò per effettuare subito una ricognizione dei canili privati nei quali collocare i cani catturati, ed ho avviato una verifica dei giri della guardiania, perché le porte di un ospedale non possono restare aperte senza alcun motivo. Il randagismo nel Comune, inoltre, sta diventando anche un problema di sicurezza per i cittadini".