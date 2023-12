Va a camminare coi suoi due cani, all'improvviso qualcuno spara e li uccide entrambi: orrore in montagna

Il rifugio Lago Verde (noto anche come rifugio Bessone) è un'oasi di bellezza e silenzio sui monti del Val Germanasca, a 2.500 metri di altitudine, a qualche ora di cammino da Prali (Torino), non lontano dal confine con la Francia. Sabato scorso è accaduto un episodio agghiacciante. Una persona non ancora identificata, verosimilmente un cacciatore, ha ucciso a colpi di fucile Argo e Fiamma, i due cani dei gestori della struttura, che erano nati tre anni fa ed erano cresciuti proprio lì in montagna. Racconta tutto Davide Petrizzelli su TorinoToday.

I due animali stavano facendo una passeggiata col loro padrone quando sono stati uccisi da due colpi di fucile. Chi ha fatto fuoco è scappato facendo perdere le proprie tracce. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Perrero, al lavoro adesso per identificare il responsabile.

"No! - scrivono su Facebook i gestori del rifugio -. Non vogliamo un mondo così! Non vogliamo non poter frequentare i nostri sentieri e boschi in sicurezza! Non vogliamo che le nostre passeggiate si trasformino in tragedie! Questo vuole essere un invito per tutti alla riflessione. Ringraziamo i carabinieri di Perrero per il loro prezioso lavoro e la Vet24 clinica veterinaria per il soccorso prestato ad Argo e Fiamma e tutti quelli che ci stanno supportando. Grazie a voi, Argo e Fiamma, anime pure e belle, con tutto il nostro amore".

