Canile degli orrori: trovate 11 carcasse congelate di cuccioli

Undici carcasse congelate di cuccioli di cane sono state recuperate dalla polizia municipale e dai funzionari del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale a Riposto, nel Catanese. A consegnarle è stato un 48enne, già nei guai per avere trasformato un terreno in un canile lager. Nella struttura erano stati trovati undici cani denutriti e in pessime condizioni igienico sanitarie. Erano tutti privi di microchip. I controlli erano scattati dopo che una volontaria animalista aveva diffuso un video dei maltrattamenti inferti a uno dei cuccioli (L'animale, battezzato Giulio, è stato soccorso e sta meglio).

"Siamo rimasti tutti un po' colpiti nell'apprendere che le carcasse di questi cuccioli erano state congelate e custodite nella propria abitazione da quest'uomo - dice il sindaco di Riposto, Davide Vasta - Naturalmente abbiamo denunciato l'episodio ai carabinieri. Non sappiamo come siano andate le cose e come siano deceduti questi cuccioli. Ma questa vicenda dimostra che non è possibile affidare animali a chiunque, come fatto dalla precedente amministrazione, soprattutto se si è consapevoli che le persone in questione non hanno i mezzi per prendersene cura".

