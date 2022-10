Guida cantando a squarciagola "polizia non ci prendi": fermato e denunciato (ma la canzone non c'entra)

A Brugherio (Monza) un uomo di 55 anni è finito nei guai sabato pomeriggio dopo essere stato fermato dalla polizia locale per un controllo. Nulla di strano, fin qui. Ma in realtà la dinamica dei fatti è molto particolare. Infatti ad attirare l'attenzione degli agenti è stato indirettamente lo stesso 55enne, che era al volante e cantava a squarciagola "polizia non ci prendi", passaggio di una canzone di un noto rapper.

Così, ironia della sorte, la Locale ha deciso di fermare l'uomo all'angolo tra via San Maurizio al Lambro e viale Lombardia, per capire il perché di quella "euforia".

Il guidatore - che è residente a Carugate, nel Milanese - è stato sottoposto al pretest per rilevare la presenza di alcol nel sangue ed è risultato positivo. Quindi è stato accompagnato al comando della polizia locale, dove è poi stato effettuato l'alcoltest. Il tasso alcolemico del 55enne era di 1 g/l, il doppio rispetto al limite massimo consentito. La giornata è finita con denuncia e ritiro della patente.