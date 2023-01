Un amico gli sferra un pugno in faccia, 21enne grave in ospedale

Una lite tra due amici e uno dei due finisce in ospedale in gravi condizioni dopo che l'altro gli sferra un pugno. Capodanno movimentato per una comitiva di Ugento (Lecce). Il gruppo era nel parcheggio di un ristorante a Ruffano quando tra i due è scoppiata una discussione. Pare che il 21enne abbia rivolte troppe attenzioni alla fidanzata dell'amico, che he reagito dandogli un pugno. Il ragazzo è finito per terra e ha battuto la testa. Gli altri presenti hanno chiamato i soccorsi.

Inizialmente chi ha assistito alla scena ha riferito ai carabinieri che il giovane si era fatto male cadendo mentre scendeva dall'auto. Solo dopo è emersa la lite. Il 21enne è stato portato in ospedale, l'aggressore è stato identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni gravissime.