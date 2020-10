La rissa scoppiata per un cappuccino troppo caldo in un bar a Multedo

Una lite per un cappuccino troppo caldo è finita con due persone, marito e moglie, in ospedale questa mattina a Multedo di Pegli. I due, cinesi di 30 e 32 anni, titolari del bar, sono stati aggrediti da un cliente che si lamentava della temperatura della bevanda, rifiutandosi di pagare. È nata una discussione che è poi degenerata in una vera e propria rissa in mezzo alla strada.

Come ricostruisce GenovaToday, un uomo di origini algerine ha iniziato a discutere con il barista in merito a una consumazione, e la discussione è rapidamente degenerata, con il primo che ha minacciato e poi tirato un pugno in faccia al secondo rompendogli il naso.

Alla scena ha assistito la moglie del barista, che è svenuta ed è caduta battendo la testa: diverse ambulanze sono intervenute per soccorrere marito e moglie, mentre i carabinieri di Arenzano hanno fermato l’aggressore e avviato le procedure di identificazione.