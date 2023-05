Entrano in una cabina elettrica: uno muore folgorato

Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è morto folgorato nella tarda mattina di oggi in una cabina elettrica a torre privata che si trova in via Casamassima a Capurso, nel Barese. Per la vittima sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ne ha potuto constatare solo il decesso. A dare l'allarme è stata un'altra persona che era con l'uomo, rimasta leggermente ferita e che è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.

Secondo quanto si è appreso l'uomo 58enne eseguendo lavori di ristrutturazione presso la sede della CO.PA.M. srl quando, per ragioni che i carabinieri stanno ancora accertando, è entrato in una cabina elettrica dell'alta tensione, non di pertinenza di quella ditta, ed è rimasto folgorato. Ad avvertire i carabinieri è stato un altro operaio che lavorava assieme alla vittima.