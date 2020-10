Un carabiniere veronese è indagato ed è stato sospeso dal servizio per aver tentato di adescare una ragazzina. La zia della minore lo ha scoperto e la trasmissione di Italia 1 Le Iene ha organizzato una trappola immortalandolo con le telecamere. Tutto è iniziato durante il lockdown, quando il militare usando l’identità di un 15enne stroncato dal pneumococco, aveva iniziato a chattare con la minore.

La porno chat del carabiniere con la 13enne

Come ha raccontato VeronaSera, l'uomo avrebbe cercato di adescare tramite un social network utilizzando l'immagine di un giovane di Novara deceduto a causa di un batterio. I militari si sono recati a casa sua ed in caserma, quando era circa l'una di notte, per le perquisizioni del caso, mentre l'uomo mercoledì è stato condotto all'ospedale di Padova per accertamenti clinici. Una volta concluso l'iter dovrebbe venire aperto un fascicolo e denunciato per i reati ipotizzati dal magistrato, oltre a quelli della Procura militare e della Corte dei Conti (in quanto impiegato pubblico). La denuncia della famiglia sarebbe partita prima del servizio andato in onda il 13 ottobre, che è stato girato alla metà di luglio.

Il carabiniere ha provato a difendersi: "Ho cercato di capire di cosa avesse bisogno questa ragazza. Era giusto per vedere fino a dove voleva arrivare". E quei suoi messaggi spinti? A detta del militare, erano solo provocazioni. Alla fine, però, ha ammesso di avere dei problemi: "Troverò un modo di contattare qualcuno per vedere dove sono le mie debolezze, dov’è che sbaglio. Perché ho capito che ho dei problemi se voi continuateadire questa cosa. Ho bisogno di parlare con qualcuno".