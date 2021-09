Interviene per sedare una lite fuori dalla chiesa, carabiniere colpito da un proiettile: gli spari in diretta

L'uomo che ha ferito gravemente con un colpo di pistola alla testa un vice brigadiere dei carabinieri di 43 anni, durante una lite scoppiata mentre si stava per celebrare la prima comunione nella chiesa di Santa Maria Ammalati, frazione di Acireale (Catania), è stato arrestato. E' un 69enne, ed è accusato di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco. Ad arrestarlo, su provvedimento della Procura di Catania, sono stati carabinieri di Acireale: erano intervenuti per una rissa in corso che coinvolgeva una decina di persone.

Spara a un carabiniere fuori servizio: arrestato

Il vice brigadiere, in servizio alla stazione di Aci Sant'Antonio, libero dal servizio e presente per la prima comunione del proprio figlio era intervenuto in supporto dei colleghi impegnati a dividere i contendenti. Una delle persone coinvolte nella lite, il 69enne, ha improvvisamente estratto una pistola colpendo il vice brigadiere: nel giro di pochi istanti è stato bloccato e disarmato dai militari. Sono gravi le condizioni del carabiniere ferito da un proiettile: colpito al collo, si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: rischia di rimanere paralizzato. Resta ricoverato nell'Unità operativa complessa di Neurochirurgia in prognosi riservata.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, sarà condotto in carcere, così come disposto dal magistrato di turno.

Acireale: gli spari in diretta

La funzione religiosa era stata trasmessa in diretta video dalla parrocchia, come racconta CataniaToday, e la telecamera, piazzata nei pressi dell'altare, ha registrato il momento in cui la gente presente in Chiesa ha sentito il colpo d'arma da fuoco, intorno alle 20. Subito dopo è scoppiato il panico e si è scatenato il fuggi-fuggi.