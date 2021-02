Il carabiniere morto in un incidente cadendo dalla moto di servizio

Il militare di 54 anni, in forza da anni a Modena, percorreva la Complanare Einaudi in località Cantone di Mugnano. Sarebbe deceduto sul colpo davanti al collega di pattuglia

Tragedia sulla Complanare Einaudi di Modena, dove stamattina un carabiniere di 54 anni in servizio a bordo di una motocicletta avrebbe perso il controllo del mezzo nel tratto tra via Giardini e la Nuova Estense in direzione sud, cadendo rovinosamente sull'asfalto. L'impatto è stato fatale: il militare dell'Arma, la cui identità finora non è stata rivelata, è morto sul colpo. Sul posto è immediatamente intervenuto il 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma i tentativi di rianimazione sono stati purtroppo inutili.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati anche alcuni colleghi, sconvolti per quanto accaduto e diversi ufficiali della stessa Arma. Secondo quanto riportato da un testimone, due motociclisti viaggiavano nella corsia di sorpasso, quando uno dei due improvvisamente avrebbe perso il controllo, cadendo a terra con un impatto rivelatosi fatale. L'altro carabiniere motociclista, collega di pattuglia, è rimasto illeso. Per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente saranno comunque necessari ulteriori approfondimenti.

La tangenziale Einaudi è stata bloccata al traffico nel tratto interressato dall'incidente, e i veicoli sono stati deviati su altri percorsi.