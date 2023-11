Rubava dolci in pasticceria e li portava a casa: condannato un carabiniere

La golosità è un vizio che è costato molto caro a un carabiniere di Bari. Il militare, della compagnia di Gioia del Colle in provincia di Bari, è stato infatti condannato per avere consumato dei dolci in un bar pasticceria senza pagarli, e di averli anche portati a casa. La vicenda risale al 2011, ma l'iter processuale si è concluso solo nel 2020.

Tecnicamente il reato è quello di concussione, per il quale l'uomo è stato dapprima condannato a due anni e otto mesi che poi sono stati ridimensionati a un anno e quattro mesi in appello. E parallelamente sono scattati anche i provvedimenti disciplinari. Dapprima è stato sospeso dal servizio, mentre nel novembre 2018 è stato degradato dai carabinieri e iscritto al ruolo di truppa nell'Esercito con l'accusa di "aver leso i principi di moralità e rettitudine che devono sempre caratterizzare il comportamento di un militare".

L’ormai ex carabiniere ha poi impugnato la sanzione dinanzi al Tar, ma anche i giudici amministrativi gli hanno dato torto. "La motivazione del provvedimento disciplinare evidenzia una palese e oggettiva violazione dei doveri assunti dal militare con il giuramento nonché una condotta particolarmente disdicevole per un militare, in grado di ripercuotersi, per il principio di immedesimazione, tipico degli appartenenti alle forze armate, in senso negativo su queste ultime. In disparte e in aggiunta alla ricostruzione operata in sede penale – evidenzia il Tar - circa le modalità di strisciante sopraffazione con la quale dette condotte erano state perpetrate".

Il provvedimento insomma, per i giudici amministrativi, era motivato correttamente. E il carabiniere dovrà dire addio così alla divisa.

Continua a leggere su Today.it...