Chiama i carabinieri per una lite ma 'dimentica' di avere piante di marijuana in casa

Denunciato per produzione e coltivazione di stupefacenti un 54enne 'sbadato' di Borgo Tossignano, comune italiano della città metropolitana di Bologna. L’uomo ha chiamato i carabinieri per placare una lite scoppiata nel proprio appartamento con un altro uomo, 'dimenticandosi' di avere in casa ben 12 piante di marijuana. I militari dopo aver riportato la calma hanno avvertito uno strano odore nell’abitazione, scoprendo la piantagione e così è partita la denuncia.

Continua a leggere su Today.it...