Carabinieri cuore d'oro: regalano un telefono agli anziani isolati per la nevicata

Il nobile gesto a Travazzano, in provincia di Piacenza. La notizia ha girato di bocca in bocca, Qualcuno ha pensato di ringraziare i militari facendo recapitare in caserma una torta e un biglietto

Carabinieri "cuore d'oro". Hanno donato un telefono cellulare a una coppia di anziani rimasta isolata nei giorni della nevicata. Succede a Travazzano, in provincia di Piacenza.

Travazzano: gli anziani erano rimasti isolati per neve

I vicini di casa, nei giorni della nevicata di dicembre, avevano deciso di chiamare i carabinieri, per segnalare le difficoltà. A raccontare la storia su IlPiacenza è Leonardo Trespidi. "C’è una coppia di anziani di Travazzano isolata, sono senza telefono". I militari della Stazione di Carpaneto, con il maresciallo Giuseppe Alfieri, hanno deciso che la coppia, 83 anni lui e 78 lei, andava aiutata concretamente.

Hanno comprato, pagando di tasca loro, un telefono. La notizia del nobile gesto di due carabinieri – e ce ne sono tante che testimoniano la vicinanza dell’Arma e l’importantissimo ruolo delle Stazioni nei piccoli territori di provincia - si è sparsa nel vicinato ed è giunta anche alla redazione. Qualcuno ha pensato di ringraziare i militari facendo recapitare in caserma una torta ed un biglietto: "Un grazie ai nostri cari carabinieri".

Gli anziani di Travazzano avevano solo il telefono fisso, e le linee erano fuori uso per colpa della neve. Il gestore non è riuscito a risolvere in breve tempo il problema. Questa storia dimostra come in certi territori i carabinieri rappresentano il punto di riferimento per i cittadini in ogni situazione. La coppia di anziani ha potuto di nuovo mettersi in contatto con i parenti. Piccoli grandi interventi.