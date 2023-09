Detenuto trovato morto in carcere: "Ucciso nel sonno"

Un detenuto è stato trovato morto ieri, 12 settembre, in una cella nel carcere di Marassi a Genova. La Procura indaga per omicidio.

La vittima si chiamava Roberto Molinari e aveva 58 anni. Secondo le informazioni diffuse dal sindacato Uilpa polizia penitenziaria, gli agenti lo hanno trovato cadavere nel suo letto col volto tumefatto e ferite alla testa. Una delle ipotesi è che possa essere stato colpito dal compagno di cella mentre dormiva, con uno sgabello o con la gamba di un tavolo. Molinari non avrebbe avuto il tempo di reagire. Da capire ancora il movente. La vittima era un uomo senza fissa dimora finito in carcere per un cumulo di condanne per piccoli reati. Il presunto omicida era sottoposto a misura cautelare per resistenza a pubblico ufficiale.

