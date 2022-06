Segano le sbarre del carcere e si calano con un lenzuolo: l'evasione è da film

La dinamica è quella classica, da film: i detenuti che segano le sbarre del carcere in cui sono ristretti e si calano giù usando un lenzuolo come fune. Si tratta però della realtà. Tre carcerati di origine albanese sono evasi intorno alle 5 di oggi, 9 giugno, dal penitenziario Santa Bona di Treviso. Per due di loro la fuga è stata breve. Gli agenti della polizia penitenziaria li hanno individuati e riportati in cella. Il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce ed è ricercato.

Il fuggitivo è un 27enne di origini albanesi che era in carcere su mandato d'arresto europeo, per tentato omicidio, rapina, detenzione di materiale esplosivo e altri reati connessi al traffico di stupefacenti, tutti commessi fuori dall'Italia.

A rendere noto l'episodio è stato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. "Tutto questo restituisce, se ancora ce ne fosse bisogno e qualcuno non lo avesse capito, il quadro d'inefficienza, approssimazione e insicurezza in cui versano le carceri del Paese - denuncia - Anche a Treviso le nostre articolazioni territoriali hanno ripetutamente segnalato a vari livelli dell'Amministrazione penitenziaria i rischi per la tenuta della sicurezza interna, trovando, tuttavia, come spesso accade, interlocutori distratti e approssimativi, nella migliore delle ipotesi. Ma, sia chiaro, non intendiamo buttare la croce addosso a chi opera in periferia, che pure molto di più a livello organizzativo e gestionale potrebbe e dovrebbe fare e qualche spiegazione dovrà darla, ma ribadiamo che è tutto il sistema d'esecuzione penale che deve essere reingegnerizzato, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria rifondato e il Corpo di polizia penitenziaria riorganizzato''.