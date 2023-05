Caos in carcere, detenuto muore nell'incendio della sua cella

Un detenuto del carcere di Terni è morto martedì sera nell'incendio della sua cella. Secondo le prime informazioni sarebbe stato lui stesso ad appiccare il fuoco, rimanendo poi intossicato dal fumo. La vittima è un trentacinquenne originario del nord Africa, doveva rispondere di reati connessi agli stupefacenti ed era detenuto nella sezione G del penitenziario.

Inutili i soccorsi. Per il rogo sarebbero rimasti lievemente intossicati anche altri detenuti. Sono in corso indagini da parte della polizia penitenziaria di Terni, con il coordinamento della procura della Repubblica.

"Questa è una tragedia annunciata - dice Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l'Umbria del Sindacato autonomo polizia penitenziaria - ed è anche la conseguenza di una sottovalutazione alle continue sollecitazioni di intervento per il Sabbione che il Sappe fa da mesi e mesi. Un uomo che perde la vita durante la detenzione è sempre una sconfitta per lo Stato: e questo nonostante il personale di polizia penitenziaria abbia fatto di tutto per evitarlo".

Il clima nel penitenziario di Terni è teso da diversi giorni. Lunedì un altro detenuto di origini magrebine aveva colpito con un pugno un'infermiera impegnata a somministrargli la terapia farmacologica.

