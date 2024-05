Danni al carcere, a Pozzuoli evacuazione per 140 detenuti

Le 140 detenute del carcere femminile di Pozzuoli saranno evacuate: un intervento "precauzionale", annunciato da Lucia Castellano, provveditrice delle carceri della Campania, dopo le scosse sismiche delle ultime ore. La struttura ha infatti subito alcuni danni la cui gravità dovrà essere accertata. Per questioni di sicurezza le detenute saranno quindi "dislocate in altre strutture". "Il nostro sforzo è finalizzato a far rientrare le detenute quanto prima, Pozzuoli è una struttura d'eccellenza a cui non vogliamo rinunciare", ha chiarito Castellano.

"Intanto sono state allestite nella notte cinque aree di attesa a Pozzuoli e un'area di accoglienza al Palatrincone di Monterusciello, dove hanno dormito 80 persone", fa sapere l'unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile. "Aree di attesa sono state allestite anche a Bacoli. I sopralluoghi hanno portato finora allo sgombero di 13 edifici e all'evacuazione di 39 famiglie. L'attività dei tecnici prosegue con l'arrivo di ulteriori squadre messe a disposizione da vigili del fuoco e ordini professionali".

"Una notte che non dimenticheremo”, ha commentato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. Undici scosse in mrno di 20 ore, l'ultima alle 00.55 della notte tra lunedì 20 maggio e martedì 21. A spaventare di più è stata però quella intorno alle 20, con una magnitudo 4.4: la più intensa degli ultimi 40 anni. I il prefetto di Napoli ha disposto l'invio di 400 brandine a scopo precauzionale, mentre solo a Pozzuoli sono 34 i nuclei familiari evacuati.