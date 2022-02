Il giallo delle due gemelline morte: non si trovano i corpi

La gravidanza stava andando bene ma poi a causa di un parto gemellare prematuro, una donna di 34 anni di Torre del Greco ha partorito una bambina morta e una viva, ma solo per un'ora. A questa tragedia se ne aggiunge un'altra: i corpicini delle due bambine non si trovano più, sembrano essere stati smarriti. E' quanto riferisce il legale della coppia, che ha presentato denuncia ai carabinieri per fare piena luce sui fatti. Andiamo per ordine.

La gravidanza si sarebbe potuta portare a termine regolarmente

Nel mese di novembre la visita ginecologica effettuata dalla donna di 34 anni di Torre del Greco, da cinque mesi in attesa di due gemelle, diceva che la gravidanza stava andando bene e che le bimbe erano in salute, ma la cervice era dilatata. Per questo motivo, il ginecologo della signora ha consigliato il ricovero in ospedale, al Cardarelli di Napoli, per monitorare la situazione. Situazione che poi è degenerata: qualche giorno dopo la donna, alla 22esima settimana di gravidanza, ha accusato forti dolori ed è stata portata in sala operatoria. Ha partorito naturalmente le due gemelle, una sarebbe nata morta mentre l'altra sarebbe nata viva. Messa in incubatrice, la piccola sarebbe sopravvissuta solo un'ora, scrive Il Mattino. Da lì è iniziata una via crucis, ricostruita perfettamente dal legale della coppia Vincenzo Carotenuto di Studio3A . "Il primario del reparto - si legge in una nota - ha riferito loro che, se fosse stato effettuato un cerchiaggio dell’utero al terzo mese, la gravidanza si sarebbe potuta portare a termine regolarmente. Non bastasse, per la coppia è iniziato un ulteriore calvario. Gli operatori dei servizi sociali dell’ospedale che seguono i neo-genitori li hanno invitati a registrare la bimba nata viva e deceduta dopo poco, salvo poi fare dietrofront: le bimbe sarebbero state dichiarate entrambe nate morte, due aborti". Due settimane dopo le dimissioni, "suo marito è stato nuovamente contattato per telefono da un medico del Cardarelli il quale, scusandosi per l’errore, ha spiegato ai genitori che andava compiuta la procedura amministrativa relativa alla bimba nata viva: la mamma e il papà sono tornati al Cardarelli per registrarla", ma pochi giorni prima di Natale arriva una "nuova telefonata da parte dello stesso medico: per poter seppellire la piccina i genitori dovevano registrarla".

La coppia afferma che i corpi sono stati smarriti. Smentisce il Cardarelli di Napoli

Poi la notizia "Dopo una serie di altre comunicazioni contrastanti tra ospedale e obitorio, il 19 gennaio la bambina è stata finalmente registrata in municipio a Napoli e i genitori si sono potuti rivolgere a un’agenzia di onoranze funebri per procedere, mentre per la bimba nata morta avrebbe provveduto direttamente l’obitorio - si legge nella nota del legale - Ma a quel punto in obitorio i due corpicini non c’erano più, non si troverebbero, e i genitori a tutt’oggi non sanno che fine abbiano fatto". La ricostruzione della coppia non combacia però con quella del Cardarelli di Napoli. La direzione generale dell'azienda ospedaliera fa sapere di "avere immediatamente verificato in ogni minimo dettaglio quanto accaduto e quanto riportato dalla famiglia al fine di sgomberare il campo da ogni dubbio. È dunque possibile affermare senza possibilità d’errore che in nessun momento i “corpicini” sono stati smarriti ma anzi che gli stessi sono sempre stati custoditi presso l’obitorio dell’azienda ospedaliera in attesa che la famiglia provveda a quanto necessario per la sepoltura".