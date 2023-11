Entra in ascensore e precipita nel vuoto

Tragedia sfiorata. Un uomo di 74 anni è precipitato da un'altezza di circa 4 metri dentro la tromba dell'ascensore del condominio in via Olbia a Cardedu, in provincia di Nuoro. L'anziano, che dopo la caduta lamentava forti dolori agli arti inferiori, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Lanusei e consegnato alle cure dei medici del 118 che lo hanno trasportato con l'elisoccorso, vista la gravità della situazione, all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita. In base a una prima ricostruzione dei pompieri e dei carabinieri della Compagnia di Jerzu, intervenuti sul posto, il pensionato avrebbe richiamato l'ascensore dal piano terra al primo piano dove abita. Quando si sono aperti gli sportelli sarebbe entrato dentro all'ascensore, senza accertarsi prima se l'ascensore fosse davvero giunto al piano. Si indagherà per fare piena luce e capire se vi siano responsabilità nella manutenzione dell'impianto.

Continua a leggere su Today.it...