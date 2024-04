Va a ballare col marito: travolta e uccisa mentre attraversa la strada

È stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada, a Pian di Porto, frazione del comune di Todi in provincia di Perugia. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di domenica 14 aprile. Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, Carla Bosio, una pensionata di 76 anni originaria della provincia di Cuneo ma da molti anni residente a Bettona (Perugia), è stata investita sotto gli occhi del marito. La coppia stava andando in una sala da ballo. L'investitore, un 33enne del posto, si è fermato per prestare soccorso e ha allertato il 118. Dagli accertamenti medici non risulta che fosse sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

La coppia, secondo quanto appurato dai militari, aveva lasciato l'auto in un parcheggio e stava attraversando la strada nella zona industriale di Pian di Porto: avrebbe dovuto trascorrere la serata in allegria, in un locale da ballo lì vicino. La donna è stata investita da un'auto che sopraggiungeva in quel momento: andrà fatta chiarezza sulla dinamica dell'incidente. A nulla sono valsi i soccorsi del 118.

La procura di Spoleto, intanto, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico dell'automobilista, per poter compiere tutti gli accertamenti necessari previsti dalla legge.