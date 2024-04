Si rimette in macchina dopo il caffè al bar, ma l'auto prende fuoco: conducente muore tra le fiamme

È tornato nella sua auto, ma poco dopo - per cause ancora da accertare - l'auto ha preso fuoco, uccidendolo. È morto così, a Carlentini, nel Siracusano, un pensionato di 76 anni rimasto vittima di un tragico incidente che al momento non sembra avere spiegazioni. Il dramma si è consumato intorno alle otto di mercoledì 24 aprile.

Come riferiscono i quotidiani locali, l'uomo aveva parcheggiato la sua Land Rover in piazza Diaz per poi andare a bere un caffè al bar. Quando è risalito in macchina però ci sarebbe stato un boato e l'auto è andata a fuoco. Il pensionato avrebbe provato a scendere, ma le portiere erano bloccate. L'auto è stata completamente divorata dalle fiamme. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, al cui centralino sono arrivate diverse richieste di soccorso. Intanto sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Gli inquirenti vogliono capire cosa può aver causato il rogo. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.