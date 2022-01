Ha un malore durante la corsa campestre: morto a 12 anni

Carlo Alberto Conte non ce l'ha fatta. Il 12enne padovano è stato colpito domenica scorsa da un malore improvviso mentre stava completando la gara podistica del cross della Vittoria, in area Fenderl a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Il giovanissimo, atleta delle "Fiamme oro" di Padova e alla sua prima corsa (a novembre aveva superato la visita medica sportiva), si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva del reparto di cardio-chirurgia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Morto Carlo Alberto Conte, dopo un malore durante la corsa campestre

Vani i tentativi di rianimazione e la corsa disperata in ospedale. Con lui i genitori che hanno vissuto giornate di angoscia e speranza fino al triste epilogo di queste ore. Ieri mattina a Padova, nella basilica di Sant'Antonio, i compagni di classe e altri studenti hanno partecipato a un momento di preghiera celebrato dal parroco di Santa Giustina, don Federico Lauretta. Andrea Muto, dirigente scolastico del secondo istituto comprensivo "Ardigò" a cui fa riferimento la scuola media "Pascoli" frequentata dal 12enne. ha scritto e inviato una lettera ai genitori del giovanissimo atleta.