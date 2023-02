Va a riposarsi dopo pranzo: la moglie lo trova morto sul divano

Un malore fatale, una morte improvvisa che ha sconvolto la comunità di Monselice, in provincia di Padova. Carlo Fattore, agente di commercio di 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione dove viveva insieme alla moglie e alle due figlie. A fare la tragica scoperta, nel pomeriggio di domenica 19 febbraio, è stata proprio la consorte che lo stava aspettando per un aperitivo in centro insieme alle bambine.

Il 50enne era tornato a casa per concedersi qualche ora di riposo dopo pranzo, prima di quell'appuntamento in famiglia. Un appuntamento a cui l'uomo non è mai arrivato, come spiegato al Mattino di Padova dalla moglie Giovanna: "Avevo capito che qualcosa non andava, non rispondeva al telefono per confermare l’orario dell’appuntamento e non era da lui un comportamento simile. Sono tornata a casa con il cuore in gola e l’ho trovato sul divano. I sanitari del 118 sono arrivati subito, ma non hanno potuto fare nulla".

Carlo Fattore era molto conosciuto in tutta la provincia: agente di commercio e rappresentante di mobili, viaggiava spesso non soltanto nella provincia di Padova, ma anche in Emilia Romagna e Marche. Faceva una vita sana, amava viaggiare e stare con la sua famiglia, come spiegato dalla compagna: "Dovevamo portare le bambine a sciare, avevamo tanti progetti. La sua vita era dedicata alle sue bimbe, viaggiava spesso per lavoro ma appena tornava a casa tutto il suo tempo era per le nostre piccole. Giocava sempre con loro, faceva fare loro tante esperienze ed avevamo viaggi e tante attività da vivere insieme. Carlo amava viaggiare e voleva far scoprire il mondo anche alle bambine".

I medici hanno disposto l'autopsia per indagare sulle cause che hanno provocato il decesso del 50enne. Per questo motivo la data del funerale non è ancora stata fissata.