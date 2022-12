Scomparso dopo una serata in discoteca: il corpo di Carlo ritrovato in un canale

È stato trovato morto Carlo Solofra, il 43enne originario di Torre Annunziata scomparso a La Spezia lo scorso 11 dicembre. Il tragico epilogo questa mattina quando il cadavere è stato recuperato in un canale nei pressi di Sarzana. Dell'uomo non si avevano più notizie dopo una serata in discoteca. La mamma, non vedendolo tornare, ha lanciato l'allarme.

A riportare la notizia della morte di Solofra è su Twitter la trasmissione Chi l’ha visto?: “Ritrovato purtroppo senza vita l’uomo scomparso l’11 dicembre in provincia di La Spezia. Il corpo rinvenuto in un canale nei pressi di Sarzana. In corso accertamenti sulle cause della morte".

Sul caso c'è un'indagine dei carabinieri ed è stata disposta l'autopsia.