Tragico schianto, il furgone è infilzato dal guardrail: Carlos Modugno muore sul colpo

Un ragazzo di 25 anni, Carlos Modugno, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, lunedì 22 marzo, sulla strada provinciale 110, che collega Modugno a Carbonara, nella provincia di Bari. Il furgoncino aziendale su cui la vittima viaggiava insieme ad un collega di 22 anni, che si trovava alla guida, è finito fuori strada, sfondando il guardrail. I due, dipendenti di una ditta di pulizie, stavano andando a lavorare a Bari, intorno alle 6.10 il guidatore ha perso il controllo del mezzo

Nell'impatto, Carlos Modugno è stato trafitto dal guardrail e per lui sono stati inutili i soccorsi del 118, intervenuto sul posto. Il 22enne è stato invece trasportato in ambulanza in codice rosso ed è al momento ricoverato al Policlinico in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri, che però non hanno trovato segni di urti con altre auto, elemento che esclude un incidente che ha coinvolto altri veicoli. Dovranno accertare se il furgoncino sia finito fuori strada per l'eccessiva velocità, per un ostacolo improvviso, a causa dell'asfalto bagnato, un malore del conducente o una distrazione.