Carlotta De Rossi muore a 18 anni in un incidente stradale

Tragedia nella notte appena trascorsa, quella tra tra 26 e 27 dicembre, attorno all'1.30 circa. Una Ford Fiesta con quattro giovani a bordo, forse a causa di un malore improvviso da parte del conducente, un 20enne, è uscita di strada finendo nel fossato che costeggia la strada, carambolando nuovamente sulla carreggiata. Nello schianto ha perso la vita una 18enne di Villorba, provincia di Treviso. Si tratta di Carlotta De Rossi. Gli altri tre amici, due 20enni e un'altra 18enne, che erano con lei nell'abitacolo, sono rimasti feriti in modo lieve. La vittima era seduta sul sedile posteriore destro del mezzo: nell'impatto, violentissimo (schizzi di fango e pezzi dell'auto sono finiti perfino nel giardino e sulle pareti di un'abitazione di fronte) la ragazza è stata sbalzata all'esterno dell'abitacolo, finendo nelle gelide acque del fossato. Gli amici che si trovavano con lei le hanno tenuta sollevata la testa per evitare restasse coperta dall'acqua, in attesa dei soccorsi.

Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso. A soccorrere la 18enne e i suoi amici sono intervenuti i sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanze e automedica, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco di Treviso che ha messo in sicurezza la vettura. Carlotta De Rossi era figlia di Roberto De Rossi, titolare di un panificio a Villorba. Alla guida del mezzo c'era Marco Dussin, falegname e nipote dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Villorba, Alessandro Dussin. Il giovane è risultato negativo ai test alcolemici; a suo carico la Procura di Treviso aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Carlotta, studentessa del liceo turistico "Mazzotti" di Treviso, faceva parte dei gruppi parrocchiali, amava la moda ed era una ragazza che il padre ricorda con una frase molto eloquente. "Portava luce": ha detto commosso. Lascia oltre al padre Roberto, la madre Lorena, e i fratelli Alberto e Leonardo.

Francesco Soligo, sindaco di Villorba, ha fatto visita questa mattina alla famiglia della giovane portando il cordoglio della Comunità: "Sono profondamente costernato, da quanto accaduto e non mancheremo di rimanere vicini alla famiglia nelle forme in cui siamo già preparati per sostenere con esperti e in modo specifico i lutti improvvisi. Quanto accaduto ci sprona ad insistere sull’educazione stradale e alla guida responsabile".