Classe divisa in "bravi" e "somari": denunciato il maestro

Finito sotto indagine dell'Ufficio scolastico regionale un maestro di una scuola elementare dell'Istituto terzo comprensivo di Carmagnola, nel Torinese, per il suo "metodo educativo" alquanto discutibile. Aveva diviso la classe in tre gruppi: quello dei bravi, dei sufficienti e dei "somari", per "non penalizzare i migliori". A seguito di una denuncia presentata da alcuni genitori, il maestro è stato momentaneamente allontanato dai bambini fino alla fine dell'indagine. Secondo le denunce dei genitori i bambini meno attenti venivano messi in un angolo e ignorati, considerati come un elemento di disturbo per il lavoro di classe.