Travolta e uccisa da un’auto mentre passeggia con il marito

Passeggiava con il marito sul ciglio della strada a Desulo, in provincia di Nuoro, quando è stata travolta da un’auto che viaggiava sulla provinciale. È morta così Carmela Secci, tra le braccia dei soccorritori, che hanno tentato fino all’ultimo di salvarla. Sul posto è giunto anche l'elisoccorso dell'Areus, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l'auto si sia allargata verso l'esterno della carreggiata per consentire il passaggio di un mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta. donna. Subito dopo l’urto il conducente dell’auto si è fermato per prestare soccorso. Interrogato dai carabinieri è indagato per omicidio colposo.

