Un uomo è stato trovato morto su un divano abbandonato per strada

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nella zona industriale di Brancaccio (Palermo) che costeggia l'autostrada A19. La vittima è Carmelo Campanella, 49 anni, residente a Misilmeri.

I passanti lo hanno trovato sdraiato su un divano abbandonato per strada tra i rifiuti. La sua auto, invece, sarebbe stata ritrovata dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, posteggiata poco distante dalla zona del ritrovamento del cadavere.

Si indaga per risalire alle cause della morte e ai motivi della presenza dell'uomo in quella zona. Dopo l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, sul posto sono giunti il pm di turno e il medico legale.