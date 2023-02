Carmine è morto tra le braccia del padre che ha tentato di salvarlo 

Era in casa sul divano quando ha avuto un malore improvviso. Ad accorgersi subito che qualcosa non andava è stato il padre, ex infermiere, che ha tentato di rianimarlo ma senza successo. Carmine, 50 anni appena compiuti, è morto tra le braccia del padre.

La vittima è Carmine De Palma, ex operaio di Cavallino Treporti, provincia di Venezia. La tragedia si è consumata la sera del 23 febbraio scorso quando il 50enne si trovava in casa del padre, seduto sul divano. Il padre ha fatto di tutto per salvarlo ma non c’è stato niente da fare.

L'uomo aveva lavorato in un’azienda vinicola della zona per vent'anni. Poi un problema al piede lo aveva costretto a fermarsi. Lascia la moglie e una figlia di 15 anni. Ma il dolore arriva anche da molti amici e cari che lo conoscevano e che hanno affidato ai social network il proprio ricordo per Carmine, conosciuto da tutti come un grande e serio lavoratore.