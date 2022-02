Caso D'Errico, indagato il figlio dell'uomo scomparso nel nulla

Da oltre un mese di Carmine D'Errico, 65enne di Cusano Milanino (Milano) non si hanno notizie. E' sparito nel nulla alla fine dell'anno scorso, il 30 dicembre. I sospetti sono tutti sul figlio Lorenzo, che vive col padre ed è l'unico indagato. Oggi, 3 febbraio, un nuovo capitolo delle indagini: i carabinieri del Ris di Parma sono al lavoro nella villetta del 65 enne. La Procura di Monza ha disposto il sequestro dell'abitazione.

La sera della scomparsa

Il 30 dicembre D'Errico avrebbe detto al figlio che stava uscendo per comprare una pizza. Ma poi è sparito. Il figlio, che ha ammesso di avere rapporti freddi col padre, ha detto di non averlo più visto e che il cellulare risultava spento. L'auto è stata ritrovata qualche giorno più tardi regolarmente parcheggiata a 200 metri da casa. Sembra che il giorno dopo il figlio abbia trovato in casa un cartone per la pizza. Pare anche che D'Errico avesse in programma una vacanza di qualche giorno con alcuni amici che vivono a Lodi. Ma è tutto al vaglio degli inquirenti.