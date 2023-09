Cade mentre pulisce le finestre: morto poliziotto in pensione

Tragico incidente domestico nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 settembre, in piazza Pertini a Collegno, comune della città metropolitana di Torino. Carmine Fusco, poliziotto in pensione di 77 anni con un lungo passato nella stradale e al commissariato Barriera Nizza, dove andò in pensione nel 2006, è precipitato dal quarto piano di un palazzo: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare nulla per salvarlo, e gli agenti della polizia locale, che hanno accertato che l'uomo stava pulendo dall'interno le finestre dell'appartamento, che appartiene alla sua compagna. La vicenda ha richiamato in strada numerose persone.

