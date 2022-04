Carne di maiale ai detenuti musulmani in Ramadan: scoppia la protesta

Tensione alle stelle nel carcere minorile di Santa Bona, a Treviso. Nel penitenziario sono nate accese proteste legate al cibo, in particolare per avere servito carme di maiale a detenuti di fede islamica in Ramadan. La conseguenza è stata doppia: da un lato i protagonisti delle rivolte sono stati trasferiti in altre strutture, dall'altro il ministero della Giustizia ha deciso di inviare gli ispettori per chiarire quanto accaduto.

Cronaca della rivolta

Questi i fatti ricostruiti da TrevisoToday. Martedì sera undici, tra i tredici giovani detenuti presenti nel carcere minorile, hanno preso i materassi delle loro celle e li hanno accatastati nell'area comune (quella utilizzata per le attività quotidiane e per consumare i pasti) dandoli alle fiamme e sbarrando il cancello d'accesso. A guidare la protesta sono stati i maggiorenni, quasi tutti nordafricani e di fede islamica, molti minori non accompagnati, arrestati nei mesi scorsi. Il chiasso, accompagnato dal fumo e dal bagliore del fuoco ha subito preoccupato anche alcuni dei residenti della zona che hanno temuto il peggio.

Uno dei poliziotti intervenuti per sedare la rivolta è stato colpito con un pugno al volto. L'area del carcere minorile è stata subito circondata dalle volanti della polizia e da pattuglie dei carabinieri: dopo aver evacuato l'ala ovest, quella interessata dal rogo i vigili del fuoco sono entrati nella struttura. L'edificio è stato dichiarato inagibile e definito come "ad alto rischio di una possibile evasione di massa." La mattina seguente si sono verificati altri scontri tra i detenuti e gli agenti della polizia penitenziaria, intervenuti in assetto antisommossa.

"Stai giù, a terra". "Non ti girare". Sono solo alcune delle urla, coperte dal rumore degli idranti e di altre grida e lamenti che si potevano sentire distintamente fin dalla pista ciclabile di fronte all'istituto. E' scattata all'interno una sirena d'allarme e sul tetto ha preso posto anche una guardia armata di mitra che ha invitato passanti e giornalisti ad andarsene. L'andirivieni di agenti dalla porta d'ingresso, tra cui uno che ha portato all'interno un fascio di manette, ha lasciato poi lentamente spazio al silenzio e alla quiete, almeno apparente, delle ore successive.

All'origine della protesta il cibo. Molti dei ragazzi sono islamici e seguono il Ramadan. Sarebbe stata servita loro della carne di maiale. Per questo hanno chiesto di mangiare altro, ma al "No" è nata la rivolta.

Il trasferimento e l'ispezione

I protagonisti della rivolta sono stati trasferiti in istituti del Sud Italia, in particolare di Campania e Puglia. La notizia di quanto avvenuto a Treviso è nel frattempo giunta a Roma, al ministero della Giustizia. Il direttore generale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Giuseppe Cacciapuoti e il commissario Saulo Patrizi, ispezioneranno l'istituto e incontreranno la direttrice, Mariavittoria Fattori. Intanto sull'episodio la Procura minorile di Venezia e quella ordinaria prenderanno provvedimenti nell'arco dei prossimi giorni.