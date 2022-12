Carne e salumi conservati tra muffa e sporcizia: chiuso ristorante

Carne, salumi e preparati da servire in tavola conservati tra muffa e sporcizia, in locali abusivi. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nas (nucleo anti sofisticazione) in un noto ristorante di Rosarno (Reggio Calabria). Complessivamente i militari hanno sequestrato 700 chilogrammi di cibo tra carne, salumi e preparati "senza tracciabilità e conservati in locali privi di qualsiasi requisito igienico sanitario".

Nel corso dei controlli è emersa una sfilza di irregolarità: come muffa e sporcizia nei depositi e nei laboratori per la preparazione di alimenti. I locali sono risultati anche abusivi. Oltre ai carabinieri, è intervenuto il personale dell'Asp – dipartimento di prevenzione, che ha disposto l'immediata sospensione dell'attività.

Contestata anche la presenza di un lavoratore senza regolare contratto lavorativo, la mancanza di sorveglianza sanitaria, l'omessa formazione dei lavoratori e mancati adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono scattate multe per 33mila euro.