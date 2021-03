Carolina Bassino, la donna travolta e uccisa mentre attraversa la strada

Una donna di 74 anni, Carolina Bassino, residente ad Ivrea, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, martedì 23 marzo, dopo essere stata travolta da un'automobile mentre stava attraversando la strada. L'incidente stradale è avvenuto in via Circonvallazione a Banchette, in provincia di Torino, in un tratto rettilineo vicino alla fermata del bus. La donna è stata investita da una Dacia Duster che l'ha sbalzata sull'asfalto.

Il tratto interessato è stato chiuso al traffico e sul posto è atterrato l'elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione della vittima si è rivelato vano. La conducente della vettura, una 76enne italiana di Lessolo, è stata trasportata all'ospedale di Ivrea in stato di choc.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ivrea, a cui competono gli accertamenti su che cosa sia accaduto. Dai primi riscontri la vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.