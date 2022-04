Carro funebre finisce in un dirupo con parroco e feretro a bordo

Un carro funebre è finito fuori strada insieme al parroco e la bara in un incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Il fatto, di cui dà notizia il Corriere di Romagna, è avvenuto davanti al cimitero di Montepetra (Forlì-Cesena), prima della sepoltura di un anziano agricoltore del posto, morto in un incidente con la motozappa mentre lavorava nei campi. Dopo la funzione religiosa il mezzo che trasportava la bara si è fermato in salita, poco prima del cimitero. A quel punto il conducente è uscito fuori dal veicolo per capire cosa fosse successo, ma improvvisamente il carro funebre ha iniziato a muoversi all'indietro. Non riuscendo a fermare il mezzo, il parroco (che si trovava a bordo) ha sterzato d'istinto nel tentativo di ridurre la velocità ed evitare il peggio.

Le manovre del religioso però non hanno impedito al carro funebre di schiantarsi contro un albero e precipitare poi in un piccolo dirupo di un paio di metri. La vettura per fortuna non si è ribaltata e il parroco è così potuto uscire indenne dall'abitacolo ringraziando "la Madonna, San Giuseppe e San Vicinio". Alla fine tutto si è risolto con un grande spavento e "come se nulla fosse successo" ha detto il religioso, "abbiamo terminato con il rito della benedizione della bara, prima di consegnare il confratello alla grazia di Dio".