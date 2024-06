Il carro funebre rubato prima del funerale

Era tutto pronto per celebrare un funerale, poi l'imprevisto decisamente irrituale: il carro funebre che doveva servire per condurre la bara in chiesa non c'era più. Rubato. È successo nel pomeriggio di ieri, 25 giugno, a Monterusciello, frazione di Pozzuoli.

I dipendenti di una ditta di agenzie funebri si sono allontanati per prelevare la bara, ma poi non hanno trovato più il mezzo. Il carro è stato ritrovato, danneggiato, poche ore più tardi dai carabinieri. Adesso sono vagliate tutte le immagini riprese dalle telecamere del paese per risalire agli autori del gesto. Non si esclude l'ipotesi del furto come gesto dimostrativo contro l'agenzia funebre.