Esplode la bombola a gas e crolla il solaio dell'abitazione

Un boato, poi il crollo del solaio e la paura: è stato un risveglio spaventoso quello di questa mattina a Corsano, in provincia di Lecce, dove poco dopo le 8 è esplosa una bombola di gas all'interno di un'abitazione in via Cavour. Una deflagrazione terribile che ha causato il cedimento di una parte della casa: al momento dell'accaduto, all'interno si trovava una 76enne, proprietaria e unica occupante dell'abitazione, rimasta letteralmente travolta e sepolta sotto le macerie. Sul posto, immediato l'intervento dei carabinieri della stazione locale, dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco del dipartimento di Tricase, allertati dal figlio della donna e da un vicino di casa.

I pompieri e i militari hanno estratto la donna fuori dalle macerie, ustionata dopo lo scoppio ma fortunatamente non in pericolo di vita: a bordo di un'ambulanza è stata condotta presso il vicino ospedale di Tricase per le cure del caso. La donna ha riportato importanti ustioni su tutto il corpo ma è pienamente cosciente. Indagini in corso per ricostruire con esattezza le cause dell'accaduto: a generare l'esplosione potrebbe essere stata una perdita di gas dal tubo di una bombola.